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11 янв 2019

Land Rover вывел на тесты обновленный Discovery Sport

Land Rover вывел на тесты обновленный Discovery Sport

Фотошпионы застали на испытаниях очередную новинку. На сей раз Land Rover начал обкатку обновлённого кроссовера Discovery Sport, который должен появиться  уже совсем скоро

В близком дебюте модели можно быть почти абсолютно уверенным, так как кроссовер уже проходит дорожные испытания. Они, к слову, проходят в разных регионах, например, в этот раз автомобили запечатлели на Полярном круге, где инженеры вовсю гоняют их при холодной погоде.

Несмотря на то, что автомобиль серьезно замаскирован можно разглядеть, что Discovery Sport получит  новую оптику, переработанные воздухозаборники в переднем бампере, а также небольшие изменения в задней части кузова.

Главные изменения скрываются в технической начинке. Discovery Sport  получит переработанную ходовую часть, которая позволит разместить компоненты гибридной силовой установки.  Предполагается, что изменения получит и салон. По всей вероятности он будет выполнен в стилистике нового Range Rover Evoque.

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