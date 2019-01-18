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18 янв 2019

Defender Джейса Бонда выставлен на торги

Defender Джейса Бонда выставлен на торги

Агент 007 - персонаж всемирно известный и почитаемый, а те машины, на которых он передвигается в своих фильмах, становятся желанным призом, за обладание которым всегда борются сотни человек. Похоже, в скором времени нас ожидает очередная битва на аукционных торгах, правда призом будет не красивый спорткар, а обычный внедорожник

Речь идет о Land Rover Defender, который снимался в последнем фильме «Спектр». Сразу стоит отметить, что оригинальный внедорожник был продан еще в прошлом году за 365 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас же на торги выставлена реплика, так сказать, автомобиль, выполненный по образу и подобию.

Кстати, переделка произведена максимально близко к оригиналу. Автомобиль, окрасили в глубокий черный цвет, оснастили лифтованной подвеской, расширенными колесными арками, лебедкой, внешним каркасом, багажником на крыше, дополнительным освещением, новый капотом и колесами с 37-дюймовыми внедорожными покрышками Maxis Trepador. Важно заметить, что «Дефу» заменили двигатель - вместо стандартного дизеля объемом 2.2 литра под капотом  прописался восьмицилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

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