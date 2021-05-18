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18 май 2021

Еще две модели Land Rover перейдут на электрическую платформу

Еще две модели Land Rover перейдут на электрическую платформу

Речь идет о кроссоверах Discovery Sport и Evoque, которые покажут нам уже в 2024 году. Правда, неизвестно будут ли они полноценными электромобилями.

Дело в том, что новая архитектура EMA предполагает и создание гибридов, но такого типа, где двигатель выступает лишь источником энергии для подзарядки батарей. Впрочем,  постройка обычных электрокаров является приоритетным направлением в развитии новой платформы. К слову, она предполагает использование  двухмоторной компоновки.

Вместе с EMA инженеры JLR разрабатывают еще одну платформу — MLA. Её прерогатива – старшие модели вроде Range Rover и Range Rover Sport.  Также сообщается, что новые поколения кроссоверов Velar и Discovery также будут базироваться на «тележке» MLA. Более того, эти автомобили будут показаны уже в 2022 году.

При написании новости использовалась информация:
drom

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