Еще две модели Land Rover перейдут на электрическую платформу

Речь идет о кроссоверах Discovery Sport и Evoque, которые покажут нам уже в 2024 году. Правда, неизвестно будут ли они полноценными электромобилями.

Дело в том, что новая архитектура EMA предполагает и создание гибридов, но такого типа, где двигатель выступает лишь источником энергии для подзарядки батарей. Впрочем, постройка обычных электрокаров является приоритетным направлением в развитии новой платформы. К слову, она предполагает использование двухмоторной компоновки.

Вместе с EMA инженеры JLR разрабатывают еще одну платформу — MLA. Её прерогатива – старшие модели вроде Range Rover и Range Rover Sport. Также сообщается, что новые поколения кроссоверов Velar и Discovery также будут базироваться на «тележке» MLA. Более того, эти автомобили будут показаны уже в 2022 году.