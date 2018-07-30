Пока у британской Jaguar Land Rover есть только один полноценный электромобиль: кроссовер Jaguar i-Pace. Но в будущем линейки обеих марок пополнятся новыми моделями

Одной из них станет роскошный электрический кроссовер, который по уровню оснащения и материалам отделки будет конкурировать с Mercedes-Benz S-класса. Британцы даже зарегистрировали для него отдельное имя: Road Rover.

Предполагается, что серийную версию первой электрической модели Land Rover под новым именем, компания представит в 2020 году. Стоимость машины будет превышать сто тысяч долларов. Основными рынками сбыта станут Китай и Северная Америка. В Jaguar Land Rover до сих пор раздумывают над тем предлагать ли будущую модель на европейском рынке.

Источники в компании говорят, что помимо роскоши представительских седанов у Road Rover будет впечатляющая динамика за счет использования нескольких электромоторов. При этом, в отличие от представительских седанов, машина сможет съезжать с дорог с твердым покрытием.

Со временем имя Road Rover будет использоваться для целой линейки экологически чистых автомобилей Land Rover.

