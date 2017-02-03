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3 фев 2017

Land Rover готовит новый кроссовер для Женевского автосалона

Land Rover готовит новый кроссовер для Женевского автосалона
Автор фото: фликр.ком

Британская компания Land Rover готовится представить в рамках Международного автосалона в Женеве совершенно новый кроссовер под названием Velar.

Этой весной на стенде британского автопроизводителя в Женеве будет выставлен совершенно новый автомобиль – внедорожник, который по предварительной информации, получит имя Velar. Стоит отметить, что пятьдесят лет назад такое обозначение применялось к прототипам из линейки Range Rover. Таким образом, справедливо будет предположить, что грядущая новинка будет иметь статус либо концепт-кара, либо предсерийного выставочного образца.

Ожидается, что новый британский внедорожник будет построен на облегченной платформе iQ, которая ранее использовалась компанией Jaguar в процессе создания кроссовера F-Pace. При этом, в конструкции кузова новинки будет широко применяться алюминий, что должно еще сильнее сократить конечную массу. Ориентировочная габаритная длина Velar составит около 4,7 метра.

На начальном этапе моторная гамма автомобиля будет представлена рядом дизельных и бензиновых V6, которые в дальнейшем уступят место более технологичным агрегатам из семейства Ingenium. Кроме того, под капотом автомобиля может появиться гибридная силовая установка, в состав который войдет четырехцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом три литра и отдачей в 340 л.с.. В будущем внедорожнику добавят заряженную модификацию SVR, которая будет поставляться с пятилитровым V8.

Серийное производство Range Rover Velar будет налажено на предприятии компании в Солихалее, где в настоящее время собирают Jaguar F-Pace и Range Rover Sport.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar, Autonews, АвтоВести

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