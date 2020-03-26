Land Rover отправит в отставку 4,4-литровый дизельный V8

Концерн Jaguar Land Rover планирует полностью отказаться от старого 4,4-литрового дизельного V8, разработанного в сотрудничестве с Ford. Флагманский турбодизель в линейке заменят двумя электрифицированными наддувными «шестерками». Ожидается, что новые двигатели появятся в гамме Range Rover и Range Rover Sport до конца года

По данным британского журнала Autocar, взамен 4,4-литрового SDV8 Land Rover выпустит две умеренно-гибридные установки на основе модульных рядных дизельных «шестерок» Ingenium объемом 3,0 литра с 48-вольтовым стартер-генератором. Более мощная версия будет выдавать 350 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, «младшую» модификацию дефорсируют до 300 сил. Для сравнения, текущий турбодизель V8 4.4 выдает 339 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.

Отказ от восьмицилиндрового двигателя не скажется на динамике: Range Rover Sport с 350-сильным дизелем сможет набирать с места первую «сотню» за 6,5 секунды и разгоняться до 225 километров в час. В тоже время переход на гибридные «шестерки» позволит улучшить топливную экономичность и уложиться в экологические стандарты.