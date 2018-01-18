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18 янв 2018

Land Rover решил собрать еще немного Defender

Land Rover решил собрать еще немного Defender
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover никак не может распрощаться с внедорожником Defender, который и сделал ее легендарной. Производство машины было прекращено два года назад: внедорожник не вписывается в ужесточающиеся требования по экономичности и экологичности.

Но ради 70-летнего юбилея в Land Rover решили выпустить ограниченную и очень эксклюзивную серию Defender. А отделение Classic заготовило для этого 150 машинокомплектов. Под капот внедорожника британцы сумели засунуть 5-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 405 л.с. Его соагрегатировали с 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF, имеющей спортрежим. Короткий Land Rover Defender 90 с этой парой может разогнаться до 60 миль/час (96 км/ч) всего за 5,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 170 км/ч.

Естественно, Defender получил более мощные тормоза (передние диски диаметром 335 мм, задние — 300 мм). Была перенастроена подвеска, автомобиль получил иные амортизаторы и пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и новые 18-дюймовые колеса с шинами размерности 265/65.

Все свои внедорожные качества машина сохранила: она осталась полноприводной с возможностью принудительной блокировки межосевого и межколесных дифференциалов.

Салон машины отделан дорогой кожей, здесь появились спортивные сиденья Recaro и мультимедийная система с навигацией.

Машина будет выпущена тиражом всего в 150 экземпляров в коротко- и длиннобазном вариантах. Стоимость юбилейного Land Rover Defender V8 составляет 150 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей).

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Land Rover

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