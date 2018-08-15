Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2018

Land Rover создаст три новых модели

Land Rover создаст три новых модели

Британская Jaguar Land Rover в последние несколько лет весьма неплохо чувствует себя на рынке, что позволило компании инвестировать значительные средства в расширение модельного ряда

Так у Land Rover в ближайшие пять лет появится три новых модели. В компании отказались сообщать подробности, ограничившись лишь заявлением, что все они будут построены на новой модульной платформе. Вероятнее всего речь идет о платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая разрабатывается с учетом использования гибридных и электрических технологий.

Одной из них, по неофициальным данным, станет Road Rover: первый полностью электрический кроссовер британской марки. Как ожидается, он появится на рынке через два-три года и будет конкурировать с Tesla Model X, Audi e-tron и кроссовером суббренда EQ компании Mercedes-Benz.

Второй моделью должен стать новый Land Rover Defender. По слухам, британцы решили позиционировать эту машину в качестве конкурента Jeep Grand Cherokee. То есть, внедорожник подрастеряет свои преимущества на бездорожье, но станет гораздо комфортнее и технологичнее.

Наконец, в Land Rover работают над созданием недорого кроссовера, без которого марка осталась после снятия с производства Freelander второго поколения. Машина станет компактнее и проще Discovery Sport, который сегодня занимает место базовой модели британской марки. Конечно же, не стоит ожидать бюджетного кроссовера типа Renault Duster, но машина должна стать сопоставимой по цене с большинством европейских массовых кроссоверов, таких как Skoda Karoq или Volkswagen Tiguan.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Browler CSP

Browler создаст дорожную модель

14 августа 2018
Range Rover 2019 MY

Обновленный Range Rover появится в России в августе

30 июля 2018
Road Rover

Jaguar Land Rover запатентовал имя для роскошного электромобиля

30 июля 2018
Range Rover Sport

Range Rover Sport получил новые системы безопасности

16 июля 2018
Range Rover

Range Rover станет конкурентом Rolls-Royce Cullinan

06 июля 2018

Defender из фильма о Джеймсе Бонде продадут с молотка

27 июня 2018

 Новости Land Rover

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам? Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 и вдоль, и поперек
Тест драйв
10 августа 2018

Chevrolet Traverse
"И вдоль, и поперек"
Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла
Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"
Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю
Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"

Написано новостей:

2 1 7 9 0