Британская Jaguar Land Rover в последние несколько лет весьма неплохо чувствует себя на рынке, что позволило компании инвестировать значительные средства в расширение модельного ряда

Так у Land Rover в ближайшие пять лет появится три новых модели. В компании отказались сообщать подробности, ограничившись лишь заявлением, что все они будут построены на новой модульной платформе. Вероятнее всего речь идет о платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая разрабатывается с учетом использования гибридных и электрических технологий.

Одной из них, по неофициальным данным, станет Road Rover: первый полностью электрический кроссовер британской марки. Как ожидается, он появится на рынке через два-три года и будет конкурировать с Tesla Model X, Audi e-tron и кроссовером суббренда EQ компании Mercedes-Benz.

Второй моделью должен стать новый Land Rover Defender. По слухам, британцы решили позиционировать эту машину в качестве конкурента Jeep Grand Cherokee. То есть, внедорожник подрастеряет свои преимущества на бездорожье, но станет гораздо комфортнее и технологичнее.

Наконец, в Land Rover работают над созданием недорого кроссовера, без которого марка осталась после снятия с производства Freelander второго поколения. Машина станет компактнее и проще Discovery Sport, который сегодня занимает место базовой модели британской марки. Конечно же, не стоит ожидать бюджетного кроссовера типа Renault Duster, но машина должна стать сопоставимой по цене с большинством европейских массовых кроссоверов, таких как Skoda Karoq или Volkswagen Tiguan.

