Land Rover выпустит несколько классических «Дефендеров»

Классическое подразделение компании Land Rover объявило о подготовке к сборке партии из 25 экземпляров Defender предыдущего поколения.

Надо сказать, что машины выпустят не с нуля – за основу возьмут несколько доноров (2011-2016 годов выпуска) полностью отреставрируют их, а заодно снабдят интересными аксессуарами. К примеру, каждая машина получит уникальный камуфляжный окрас, где весь узор выполнен в виде топографических контуров мест, куда добирался классический «Дэф».

Разумеется, автомобили оборудуют и силовыми бамперами, и экспедиционным багажником. Пятилитровый V8, который получили внедорожники из спецсерии, развивает 400 л.с. и 515 Нм крутящего момента. В трансмиссии — традиционный полный привод и восьмиступенчатый «автомат» ZF.