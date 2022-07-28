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28 июл 2022

Land Rover выпустит несколько классических «Дефендеров»

Land Rover выпустит несколько классических «Дефендеров»
Автор фото: фирма-производитель
Классическое подразделение компании Land Rover объявило о подготовке к сборке партии из 25 экземпляров Defender предыдущего поколения. 
Надо сказать, что машины выпустят не с нуля – за основу возьмут несколько доноров (2011-2016 годов выпуска) полностью отреставрируют их, а заодно снабдят интересными аксессуарами. К примеру, каждая машина получит уникальный камуфляжный окрас, где весь узор выполнен в виде топографических контуров мест, куда добирался классический «Дэф».
 
Разумеется, автомобили оборудуют и силовыми бамперами, и экспедиционным багажником. Пятилитровый V8, который получили внедорожники из спецсерии, развивает 400 л.с. и 515 Нм крутящего момента. В трансмиссии — традиционный полный привод и восьмиступенчатый «автомат» ZF.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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