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23 окт 2019

Новый Defender получит версию люкс

Новый Defender получит версию люкс
Автор фото: фирма-производитель

Land Rover Defender нового поколения, дебютировавший на Франкфуртском автосалоне в виде трёхдверки с индексом 90 и пятидверки 110, оснастят люксовой версией, которая получит приставку 130

Знакомый индекс, не правда ли? В былые времена этой цифрой обозначался четырехдверный пикап. Любопытный факт, руководство компании Jaguar Land Rover изначально планировало создать такой тип кузова и в новом поколении, но потом было решено, что более перспективной станет удлинённая версия Defender 110. Теперь немного о цифрах: длина нового Land Rover Defender 130 составит 5100 миллиметров, но колесная база при этом не изменится, а вся прибавка уйдет в задний свес, что позволит сделать конфигурацию автомобиля с восьмиместным салоном.

Серийное производство Land Rover Defender 130 начнётся в 2021 году – на год позже остальных версий.  Как сообщило издание Autocar, Defender  130 будет играть в люксовом сегменте и напрямую конкурировать с Mercedes-Benz G-класса.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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