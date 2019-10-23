Новый Defender получит версию люкс

Land Rover Defender нового поколения, дебютировавший на Франкфуртском автосалоне в виде трёхдверки с индексом 90 и пятидверки 110, оснастят люксовой версией, которая получит приставку 130

Знакомый индекс, не правда ли? В былые времена этой цифрой обозначался четырехдверный пикап. Любопытный факт, руководство компании Jaguar Land Rover изначально планировало создать такой тип кузова и в новом поколении, но потом было решено, что более перспективной станет удлинённая версия Defender 110. Теперь немного о цифрах: длина нового Land Rover Defender 130 составит 5100 миллиметров, но колесная база при этом не изменится, а вся прибавка уйдет в задний свес, что позволит сделать конфигурацию автомобиля с восьмиместным салоном.

Серийное производство Land Rover Defender 130 начнётся в 2021 году – на год позже остальных версий. Как сообщило издание Autocar, Defender 130 будет играть в люксовом сегменте и напрямую конкурировать с Mercedes-Benz G-класса.