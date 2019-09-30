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30 сен 2019

Новый Land Rover Defender: ждем еще год

Новый Land Rover Defender: ждем еще год
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover планирует начать российские продажи внедорожника Defender нового поколения во второй половине следующего года

Как сообщает Autonews, со ссылкой на представителей марки, старт продаж начнется ориентировочно осенью 2020 года. Важно заметить, что автомобилю еще предстоит получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Напомним, что Land Rover Defender нового поколения дебютировал 10 сентября на Франкфуртском автосалоне. Преемник знаменитой модели, продержавшейся на конвейере около получил несущий кузов на основе алюминиевого монокока, а также полностью независимую подвеску и постоянный полный привод. Что касается моторов, то у автомобиля есть два турбодизеля с мощностью в 200 и 240 л. с. Есть и бензиновые моторы мощностью в 300 и 400 лошадиных сил. Все моторы работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF.

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