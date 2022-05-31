Представлен новый Land Rover Defender 130

Когда два года назад состоялась презентация нового Land Rover Defender, миру показали автомобиль в короткой (трехдверной) и стандартной (пятидверной) версиях – все ждали еще и длиннобазного «Дэфа», но его премьеру отложили до сегодняшнего дня

Как и полагается, новый длиннобазный Defender получил классический индекс «130»(для справки: кроткобазный обозначается цифрой 90, а стандартный – цифрой 110) от стандартной модификации он отличается, собственно, увеличенной на 34 сантиметра длиной кузова, наличием третьего ряда сидений (причем диван трехместный) и некоторыми новыми опциями вроде четырехзонного климат контроля или пневмоподвески уже в базовом оснащении.

Интересно, но у Defender 130 есть одно важное отличие в плане дизайна – скошенный задний бампер, на такой шаг специалистам пришлось пойти, чтобы сохранить геометрическую проходимость внедорожника, правда угол съезда Defender 130 похуже чем у модели 110 и составляет 28,5 градусов (у Defender 110 — 40 градусов).

Агрегаты стандартные- внедорожнику предложен набор из бензиновых и дизельных рядных «шестёрок» Ingenium. Бензиновые двигатели выполнены по технологии «мягкого гибрида» и развивают 300 л.с. (470 Нм) и 400 л.с. (550 Нм). Дизельные двигатели обеспечивают 250 л.с. (600 Нм) и 300 л.с. (650 Нм). Работают моторы со штатной системой полного привода и восьмиступенчатым «автоматом».

