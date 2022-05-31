Автомобильный портал Motorpage
31 май 2022

Представлен новый Land Rover Defender 130

Представлен новый Land Rover Defender 130
Автор фото: фирма-производитель

Когда два года назад состоялась презентация нового Land Rover Defender, миру показали автомобиль в короткой (трехдверной) и стандартной (пятидверной) версиях – все ждали еще и длиннобазного «Дэфа», но его премьеру отложили до сегодняшнего дня

Как и полагается, новый длиннобазный Defender получил классический индекс «130»(для справки: кроткобазный обозначается цифрой 90, а стандартный – цифрой 110) от стандартной модификации он отличается, собственно, увеличенной на 34 сантиметра длиной кузова, наличием третьего ряда сидений (причем диван трехместный) и некоторыми новыми опциями вроде четырехзонного климат контроля или пневмоподвески уже в базовом оснащении.

Интересно, но у Defender 130 есть одно важное отличие в плане дизайна – скошенный задний бампер, на такой шаг специалистам пришлось пойти, чтобы сохранить геометрическую проходимость внедорожника, правда угол съезда Defender 130 похуже чем у модели 110 и составляет 28,5 градусов (у Defender 110 — 40 градусов).

Агрегаты стандартные- внедорожнику предложен набор из бензиновых и дизельных рядных «шестёрок» Ingenium. Бензиновые двигатели выполнены по технологии «мягкого гибрида» и развивают 300 л.с. (470 Нм) и 400 л.с. (550 Нм). Дизельные двигатели обеспечивают 250 л.с. (600 Нм) и 300 л.с. (650 Нм). Работают моторы со штатной системой полного привода и восьмиступенчатым «автоматом».
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Defender 110 2020 вид спереди

Land Rover уходит из России?

26 апреля 2022

Представлен самый мощный Range Rover

30 марта 2022

Россияне лишились нескольких важных автомобильных новинок

04 марта 2022

Классический Land Rover Defender скрестили с Tesla

10 февраля 2022

Land Rover запатентовал дизайн Land Rover Defender 130

21 января 2022
Land Rover Defender 90 (2020) салон

Land Rover Defender превратили в кабриолет

22 декабря 2021

 Новости Land Rover

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion - haval jolion (2021) «рьяный служака»
Тест драйв
25 мая 2022

Haval Jolion
"«Рьяный служака»"
Opel Crossland - opel crossland (2021) «колобок» с изюмом
Тест драйв
20 мая 2022

Opel Crossland
"«Колобок» с изюмом"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 1 8