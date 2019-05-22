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22 май 2019

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Автор фото: фирма-производитель

Land Rover официально представил обновлённую модель внедорожника Discovery Sport, которая стала более технологичной по оснащению, чем предшественник.


Внешне автомобиль изменился не слишком серьёзно. Поменялся рисунок фар и фонарей, а также дизайн переднего и заднего бамперов. Куда серьезнее изменился салон. Теперь в нем доступны складные сиденья 2-го ряда в пропорции 40:20:40, для пассажиров 3-го ряда теперь доступны подстаканники, а UBS-разъёмы и 12-вольтовая розетка дополнены беспроводной зарядкой для смартфонов. Кроме того, изменилась и мультимедийная система, теперь автомобиль оснащается современным комплексом с 10-дюймовым экраном.


Главное же изменение в автомобиле скрывается под капотом. Дело в том, что для Discovery Sport доступны две новые силовые установки, а именно: 246-сильный бензиновый мотор семейства Ingenium и 296-сильный агрегат с 48-вольтовой мягкой гибридной составляющей и вспомогательным генератором.  В продажу обновлённый Land Rover Discovery Sport должен поступить летом 2019 года и ближе к этому времени будут названы цены на автомобиль. Внедорожник появится и в России.

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При написании новости использовалась информация:
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