Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Land Rover официально представил обновлённую модель внедорожника Discovery Sport, которая стала более технологичной по оснащению, чем предшественник.



Внешне автомобиль изменился не слишком серьёзно. Поменялся рисунок фар и фонарей, а также дизайн переднего и заднего бамперов. Куда серьезнее изменился салон. Теперь в нем доступны складные сиденья 2-го ряда в пропорции 40:20:40, для пассажиров 3-го ряда теперь доступны подстаканники, а UBS-разъёмы и 12-вольтовая розетка дополнены беспроводной зарядкой для смартфонов. Кроме того, изменилась и мультимедийная система, теперь автомобиль оснащается современным комплексом с 10-дюймовым экраном.



Главное же изменение в автомобиле скрывается под капотом. Дело в том, что для Discovery Sport доступны две новые силовые установки, а именно: 246-сильный бензиновый мотор семейства Ingenium и 296-сильный агрегат с 48-вольтовой мягкой гибридной составляющей и вспомогательным генератором. В продажу обновлённый Land Rover Discovery Sport должен поступить летом 2019 года и ближе к этому времени будут названы цены на автомобиль. Внедорожник появится и в России.