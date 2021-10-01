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1 окт 2021

Ineos Grenadier стал доступен к предзаказу

Ineos Grenadier стал доступен к предзаказу
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ineos, которой владеет британский миллиардер Джеймс Рэтклифф, объявила о начале приема заказов на внедорожник Grenadier, который является преемником классического Land Rover Defender

Да, сходство практически максимальное. Более того, новый SUV полностью повторяет свой исходник по доступным форм-факторам кузова. То есть, клиент может выбирать между  пикапом и обычным внедорожником с коротким или удлиненным кузовом. Отметим, что  кузов автомобиля выполнен из алюминия и композитов.

Удивительно, но никто до сих пор не знает, какая силовая установка находится под капотом новинки. Инсайдеры предполагают, что там разместятся 3,0-литровые рядные «шестерки» BMW, которые будут работать в паре с 8-ступенчатым автоматом производства ZF.

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