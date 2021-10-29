С самого начала существования модели Defender автомобиль предлагался в трех типах кузова – в коротком трехдверном, в стандартном пятидверном и в пятидверном удлиненном. Каждый из них имел свой собственный индекс – 90, 110 и 130

Последнее поколение внедорожника в данный момент представлено лишь двумя кузовами – коротким и стандартным. С момента дебюта модели прошло уже два года, а удлиненную версию до сих пор не представили, что несколько озадачивает поклонников марки. Впрочем, сейчас мы смело можем сказать, что 130-му «Дэфу» быть!

Наше заявление подтверждается патентной документацией, которую недавно выложили в сеть. Как сообщает портал Motor1, прибавка габаритов будет осуществлена за счет увеличения заднего свеса. Получается, что общая длина вырастет с 5018 до 5105 миллиметров, но колесная база останется неизменной - 3022 миллиметра. Отметим, что салон будет иметь исключительно трехрядную компоновку. Что касается двигателей, то машина получит самые мощные агрегаты - 550-сильный мотор V8 и 360-сильный гибрид.