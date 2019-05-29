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29 май 2019

В Jaguar Land Rover придумали сенсорный руль

В Jaguar Land Rover придумали сенсорный руль
Автор фото: фирма-производитель

Jaguar Land Rover (JLR) представил новое рулевое колесо, призванное помочь водителям подсказывать путь, не отвлекая их от дороги. Оно способно предупреждать о нужном повороте налево или направо, нагреваясь с необходимой стороны.


Сенсорное рулевое колесо было разработано совместно со специалистами Университета Глазго. Отдельные части устройства, способные нагреваться и охлаждаться, подсказывают водителю, где нужно повернуть, а когда перестроиться или сбавить скорость. Как отмечают разработчики, данная технология будет особенно полезна в условиях плохой или ограниченной видимости, например, во время дождя или при езде в горной или лесной местности.


«Сенсорное рулевое колесо полностью соответствует нашей концепции технологического развития, ведь термоподсказки позволят снизить количество времени, когда водители отводят глаза от дороги. Исследования показали, что люди легко понимают предложения со стороны автомобиля, которые передаются нагревом или охлаждением руля. Мягкая, но в то же время заметная смена температуры может стать отличной заменой подсказкам на базе звуковых сигналов и вибраций», — пояснил директор JLR по исследованиям электрических технологий Александрос Муцакитис.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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