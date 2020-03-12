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12 мар 2020

В Land Rover собираются построить «маленький» Defender

В Land Rover собираются построить «маленький» Defender
Автор фото: фирма-производитель

Руководство компании Land Rover рассматривает возможность разработки нового компактного кроссовера, который займет место в линейке на ступеньку ниже модели Defender нового поколения

Как сообщает информационный ресурс Wich Car, маленький кроссовер построят на укороченной версии новой алюминиевой платформы, лежащей в основе обычного Defender. При этом автомобиль получит кузов с пятью дверьми, а основная внешняя стилистика будет позаимствована у стандартного «Дэфа». Как сообщалось ранее, такой кроссовер может получить обозначение Land Rover 80.

В линейку двигателей войдет 1,5-литровый трехцилиндровый турбоагрегат, а также двухлитровые «четверки».  Напомним, Land Rover Defender нового поколения дебютировал в сентябре прошлого года на Франкфуртском автосалоне. Defender получил несущий кузов на основе алюминиевого монокока, а также полностью независимую подвеску и постоянный полный привод.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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