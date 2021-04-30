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30 апр 2021

В Россию едет Defender с мотором V8

В Россию едет Defender с мотором V8
Автор фото: фирма-производитель

В нашей стране стартовал приём заказов на самую мощную версию внедорожника Land Rover Defender нового поколения.

Статус «самый мощный» обеспечивается мотором V8. Его мощность составляет 525 лошадиных сил.  Что касается характеристик, то внедорожник с таким мотором разгоняется до сотни за пять секунд, а максимальная скорость составляет 245 километров в час. Важно заметить, что автомобиль с V8 будет отличаться от других версий наличием самоблока на задней оси и некими особыми настройками подвески

Также в Land Rover представили и одну из спецверсий под названием «Carpathian».Она отличается уникальным серым оттенком кузова с окраской крыши в черный цвет. Плюсом ко всему кузов будет затянут в защитную пленку

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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