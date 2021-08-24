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24 авг 2021

В Россию приедет особая версия Range Rover.

В Россию приедет особая версия Range Rover.
Автор фото: фирма-производитель

У внедорожника Range Rover Sport SVR появилась версия Ultimate с особой краской, в которой присутствует стекло!

Да, вы не ослышались, в базовом слое краски содержатся стеклянные фракции, благодаря чему достигается уникальный оттенок. Помимо краски новая версия внедорожника выделяется боковыми воздухозаборниками с контрастной окантовкой. Кроме того, автомобиль получил облегченный капот из композитных материалов, контрастную крышу, 22-дюймовые легкосплавные кованые диски и суппорта тормозных механизмов черного цвета.

Технические компоненты SUV остались без изменений. Range Rover по прежнему оснащается пятилитровым двигателем V8. Мощность агрегата составляет 575 лошадиных сил. Крупный внедорожник способен разменивать первую сотню за четыре с половиной секунды.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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