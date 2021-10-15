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15 окт 2021

В Россию приехал семиместный Land Rover Discovery

В Россию приехал семиместный Land Rover Discovery
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис Jaguar Land Rover объявил о расширении гаммы Discovery: у модели появится новая топовая семиместная версия Metropolitan. 

Чем отличается новая версия внедорожника помимо третьего ряда кресел?  Отличий не так много – тонировка задних стекол, окрас тормозных суппортов в черный цвет, новая решетка радиатора и сдвижная панорамная крыша.  В интерьере появились некоторые новые опции: проекционный дисплей на панели приборов, четырех-зонный климат контроль , подогрев рулевого колеса, охлаждаемые бокс на центральной консоли. В остальном – полное повторение комплектации  R-Dynamic HSE.

Что касается технической части, Discovery Metropolitan будет предложен на нашем рынке только с трехлитровым бензиновым мотором  на 360 лошадиных сил. Работать он будет в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Напомним, что на российском рынке Land Rover Discovery продается с 1997 года. Изначально в Россию приехало второе поколение внедорожника, которое продавалось с 2.5-литровым дизельным и 4.0-литровым бензиновым двигателем.  Третье поколение внедорожника встало на конвейер в 2004 году.

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