В Россию приехал семиместный Land Rover Discovery

Российский офис Jaguar Land Rover объявил о расширении гаммы Discovery: у модели появится новая топовая семиместная версия Metropolitan.

Чем отличается новая версия внедорожника помимо третьего ряда кресел? Отличий не так много – тонировка задних стекол, окрас тормозных суппортов в черный цвет, новая решетка радиатора и сдвижная панорамная крыша. В интерьере появились некоторые новые опции: проекционный дисплей на панели приборов, четырех-зонный климат контроль , подогрев рулевого колеса, охлаждаемые бокс на центральной консоли. В остальном – полное повторение комплектации R-Dynamic HSE.

Что касается технической части, Discovery Metropolitan будет предложен на нашем рынке только с трехлитровым бензиновым мотором на 360 лошадиных сил. Работать он будет в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Напомним, что на российском рынке Land Rover Discovery продается с 1997 года. Изначально в Россию приехало второе поколение внедорожника, которое продавалось с 2.5-литровым дизельным и 4.0-литровым бензиновым двигателем. Третье поколение внедорожника встало на конвейер в 2004 году.