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7 ноя 2018

В шпионские объективы попал новый Land Rover Defender

В шпионские объективы попал новый Land Rover Defender

Модель удалось поймать как в короткой трёхдверной версии, так и в обычной. Автомобили скрыты под камуфляжем но некоторые черты удаётся рассмотреть. Предполагается, что  все покрова будут сорваны уже в следующем году, а серийные Автомобили появятся ещё на год позже

Скорее всего, запечатлённые автомобили являются теми самыми прототипами, о которых говорил глава маркетинга JRL – Феликс Бротигем. В своём интервью изданию Autocar, он заявил о том, что некоторое количество прототипов вышло на дорожные тесты.

Предварительно известно, что новые «Дефендеры» будут построены на безрамной платформе с применением алюминиевых компонентов. Подобное решение уже применялось в разработке нового Discovery. С технической точки зрения нет никакой конкретики. Предполагается, что внедорожник будет оснащён бензиновыми и дизельными моторами семейства Ingenium. Однако не исключаются и гибридные силовые установки.

Относительно сравнения короткой и обычной модификации Defender можно выделить несколько пунктов. Первое, автомобиль сохранит классические модельные индексы 90 и 110 соответственно. Второе, по длине двери Defender 90 аналогичны передним дверям Defender 110, свесы также идентичны. То есть трех- и пятидверный Defender отличаются друг от друга так же, как соотносятся трех- и пятидверный Jeep Wrangler (в одинаковых пропорциях). Предполагается, что новое поколение внедорожника получит целый набор различных версий - от сугубо утилитарных до специализированных и роскошных.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Regnum, Автоспорт

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