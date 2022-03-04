Lexus отправил в отставку хэтчбек CT

Удивительное дело получается, если не учитывать пару небольших рестайлингов в 2013 и 2017 году, выясниться, что модель CT продается на мировом рынке двенадцать лет без каких-либо серьезных изменений. К сожалению, даже такому долгожителю настает пора отправиться в отставку

Да, Lexus официально объявил о завершении жизненного цикла модели. Разумеется, прощание произойдет при помощи создания прощальной версии Cherished Touring. От стандартной модели такой автомобиль будет отличаться новой радиаторной решеткой, хромированными элементами и контрастной окраской стоек кузова и крыши в черный цвет.

Агрегаты здесь стандартные. Гибридная силовая установка на основе атмосферного мотора 1.8 позаимствована у Toyota Prius и развивает 136 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 9.8 секунды, а максимальная скорость здесь составляет 180 километров в час.

Отметим, что Lexus CT разрабатывался с прицелом на американский рынок и продавался в 65 странах по всему миру, в том числе и в России. В нашей стране модель была представлена в период с 2011 до 2016 год.