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4 дек 2017

Lexus назвал рублевые цены на флагманский LS

Lexus назвал рублевые цены на флагманский LS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus обнародовала российские цены на представительский седан LS нового поколения. Базовая версия оценена в 5 539 000 рублей, это дороже чем стоит «пустой» седан BMW 7-й серии, но дешевле Mercedes-Benz S-класса.

В новом поколении машина лишилась растянутой версии, хотя теперь длина колесной базы (3125 мм) все равно больше, чем у удлиненной версии предыдущего поколения. Седан, построенный на заднеприводной платформе GA-L, получил два двигателя: 3,5-литровый V6 мощностью 315 л.с. и его версию с двойным турбонаддувом мощностью 421 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 10-ступенчатая автоматическая коробка производства Aisin. Старшая версия, Lexus LS500 поставляется исключительно в полноприводном варианте.

Базовая комплектация Comfort, которая доступна только для LS3550 получила кожаный салон, 2-зонный климат-контроль, десять подушек безопасности, светодиодные фары, память настроек зеркал, руля и водительского сиденья, крышку багажника с электроприводом, доводчики всех дверей, люк, проигрыватель DVD-дисков и комплекс электронных систем помощи Safety System+.

Самый дорогой LS500 AWD Luxury+ обойдется в 9 295 000 рублей. Здесь матричные светодиодные фары, отделка дорогими породами дерева и кожей салона, задние сиденья с оттоманками и откидывающимися спинками, передние пассажирское сиденье может полностью сложиться, седан также имеет аудиосистему Mark Levinson и отдельную развлекательную систему для задних пассажиров.

Российские дилеры уже начали прием заказов. Первые автомобили будут переданы клиентам в начале следующего года.
 

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Lexus

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