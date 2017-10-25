Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2017

Lexus LS получил версию с автопилотом

Lexus LS получил версию с автопилотом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus привезла на автосалон в Токио концепт седана LS, оснащенный комплексом систем автономного вождения. Собственная разработка получила название Highway Teammate и будет устанавливаться на серийные машины через три года.

Собственно, ничего революционного в Lexus на примере концепта LS+ не показали: такие системы уже устанавливает на серийные модели та же Tesla. Седан способен самостоятельно поддерживать скорость с целью поддержания безопасного расстояния с другими автомобилями, а также перестраиваться из ряда в ряд, а также уходить на боковые дороги.

Но есть и своя изюминка: Lexus LS+ может сам связываться с центром обработки данных для обновления для загрузки новых функций бортового оборудования. Таким образом, говорят в Lexus, связи искусственный интеллект, способный обучаться во взаимодействии с массивами «больших данных», также получает и использует информацию о ситуации на дорогах и прилегающих к ним территориях.

Внешне концепт практически не отличается от серийного седана LS последнего поколения, так что с учетом, того, что установленная на него система соответствует лишь третьему уровню автономности, можно сказать, что перед нами практически серийная модель. Единственное, с чем может быть связана задержка в выводом на рынок: в 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры и местные автопроизводители пообещали вывести на дороги целый выводок автономных автомобилей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Lexus

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LS

Lexus через месяц представит конкурента «шестисотому»

21 сентября 2017
Lexus LS

Lexus готовит новый «водородный» концепт

02 мая 2017
Lexus LS 500 F Sport 2018

Lexus рассекретил спортивный вариант седана LS

12 апреля 2017

Lexus LS получит спортивную версию

05 апреля 2017

Lexus поделился подробностями гибридного LS

27 февраля 2017

Lexus готовится к грядущей премьере гибридной версии своего флагманского седана

16 февраля 2017

 Новости Lexus LS

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2016 парадоксов друг Тест драйв
25 октября 2017

Subaru Forester
"Парадоксов друг"
Renault Logan - renault logan 2014 на особом положении
Тест драйв
23 октября 2017

Renault Logan
"На особом положении"
Nissan Juke - nissan juke 2017 уйти, чтобы вернуться
Тест драйв
20 октября 2017

Nissan Juke
"Уйти, чтобы вернуться"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

1 9 9 8 5