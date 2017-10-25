Компания Lexus привезла на автосалон в Токио концепт седана LS, оснащенный комплексом систем автономного вождения. Собственная разработка получила название Highway Teammate и будет устанавливаться на серийные машины через три года.

Собственно, ничего революционного в Lexus на примере концепта LS+ не показали: такие системы уже устанавливает на серийные модели та же Tesla. Седан способен самостоятельно поддерживать скорость с целью поддержания безопасного расстояния с другими автомобилями, а также перестраиваться из ряда в ряд, а также уходить на боковые дороги.

Но есть и своя изюминка: Lexus LS+ может сам связываться с центром обработки данных для обновления для загрузки новых функций бортового оборудования. Таким образом, говорят в Lexus, связи искусственный интеллект, способный обучаться во взаимодействии с массивами «больших данных», также получает и использует информацию о ситуации на дорогах и прилегающих к ним территориях.

Внешне концепт практически не отличается от серийного седана LS последнего поколения, так что с учетом, того, что установленная на него система соответствует лишь третьему уровню автономности, можно сказать, что перед нами практически серийная модель. Единственное, с чем может быть связана задержка в выводом на рынок: в 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры и местные автопроизводители пообещали вывести на дороги целый выводок автономных автомобилей.