Автомобильный портал Motorpage
3 сен 2020

Lexus привез в Россию две спецверсии внедорожника LX

Lexus привез в Россию две спецверсии внедорожника LX
Автор фото: фирма-производитель

Японский бренд объявил о старте продаж внедорожников LX Heritage V8 и LX Heritage Black Vision V8

Lexus LX Heritage V8 получил радиаторную решетку с особым узором, новые накладки на переднем и заднем бамперах, а также 21-дюймовые легкосплавные колесные диски. Автомобиль доступен с двумя новыми оттенками кузова: темно-зеленый металлик и светло-коричневый. Версию Heritage Black Vision V8 можно отличить по спортивным бамперам, затемненной оптике, черным накладкам на бамперах и корпусах внешних зеркал, другим дверным ручкам и рейлингам на крыше, а также 21-дюймовым кованым дискам в двухцветном исполнении. В оформлении салона, подсвечиваемого светодиодными элементами, использовали кожу особой выделки и ромбовидную прострочку.

В список стандартного оснащения внедорожников входят 10 подушек безопасности, система предупреждения о фронтальном столкновении, функция контроля рядности движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическое управление светом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LX Black Vision

Lexus LX получил в России новую спецверсию

06 августа 2018
Lexus LX570

У Lexus LX570 убрали багажные сиденья

01 декабря 2017
Lexus LX570 Superior

Lexus LX570 получил спецверсию для России

02 августа 2017

Новый беспилотник от Toyota

14 марта 2017
Lexus LX

Lexus LX празднует двадцатилетний юбилей

28 апреля 2015
Степан Михалков - посл Lexus в России

Lexus с лицом Михалкова

10 июля 2012

 Новости Lexus LX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche Taycan - porsche taycan 2020 почему porsche taycan стал дважды героем Тест драйв
02 сентября 2020

Porsche Taycan
"Почему Porsche Taycan стал дважды героем"
Hyundai Genesis G80 - genesis g80 2018 равнение на кайзера - поклоны императору
Тест драйв
31 августа 2020

Hyundai Genesis G80
"Равнение на кайзера - поклоны императору"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019
Тест драйв
29 августа 2020

Toyota RAV4
"Возлюби дальнего своего"
Mitsubishi Outlander - жажда путешествий
Автопутешествия
28 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Жажда путешествий"

Написано новостей:

2 6 5 7 8