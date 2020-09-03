Lexus привез в Россию две спецверсии внедорожника LX

Японский бренд объявил о старте продаж внедорожников LX Heritage V8 и LX Heritage Black Vision V8

Lexus LX Heritage V8 получил радиаторную решетку с особым узором, новые накладки на переднем и заднем бамперах, а также 21-дюймовые легкосплавные колесные диски. Автомобиль доступен с двумя новыми оттенками кузова: темно-зеленый металлик и светло-коричневый. Версию Heritage Black Vision V8 можно отличить по спортивным бамперам, затемненной оптике, черным накладкам на бамперах и корпусах внешних зеркал, другим дверным ручкам и рейлингам на крыше, а также 21-дюймовым кованым дискам в двухцветном исполнении. В оформлении салона, подсвечиваемого светодиодными элементами, использовали кожу особой выделки и ромбовидную прострочку.

В список стандартного оснащения внедорожников входят 10 подушек безопасности, система предупреждения о фронтальном столкновении, функция контроля рядности движения, адаптивный круиз-контроль и автоматическое управление светом.