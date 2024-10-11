Lexus LX стал гибридом и получил внедорожные опции

Компания Lexus представила гибридную версию внедорожника LX под названием 700h. Кроме того, в списке опций появился внедорожный пакет Overtrail

Lexus LX 700h комплектуется 3,5-литровым битурбированным V6 и электромотором, интегрированным в 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Емкость аккумулятора и запас хода пока неизвестны. Заявленная глубина преодолеваемого брода - 700 мм. Продажи гибридной версии начнутся до конца этого года.

Для внедорожной версии Overtrail, которая доступна не только для гибридного LX, подготовили внедорожные шины размерностью 265/70R18, блокировки дифференциалов, а также черную решетку радиатора и эксклюзивный цвет кузова. Такое исполнение можно будет заказать в следующем году.