Новый Lexus LX не выйдет в этом году

После презентации Toyota Land Cruiser все находились в предвкушении появления его премиального собрата - Lexus LX. Однако, премьера до сих пор не состоялась

К сожалению она и не состоится до конца года. Как сообщают иностранные СМИ, задержка вызвана срывом поставок нескольких важных компонентов, которые производятся в юго-восточной Азии. Конкретика не уточняется, но эксперты полагают, что производитель столкнулся с тем самым злосчастным дефицитом микрочипов.

В любом случае премьеры автомобиля раньше 2022 года ждать не стоит. По предварительным данным, LX в техническом плане будет идентичен Land Cruiser, однако обзаведется мощной гибридной версией, силовая установка которой будет состоять из 3.5-литрового мотора V6 с двойным турбонаддувом и электрического двигателя. Общая мощность агрегатов превысит отметку в 450 лошадиных сил.