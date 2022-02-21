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21 фев 2022

Взгляните на удлиненный Lexus LX – он такой один

Взгляните на удлиненный Lexus LX – он такой один
Автор фото: фирма-производитель

Премиальные машины часто тюнингуют -  бронируют, изменяют салоны, и.т.д. Есть еще одно направление – создание лимузинов. Перед вами проект такого рода, причем он разработан отечественными мастерами

Итак, дано: Lexus LX 2021 года выпуска с пробегом в 896 километров. Что в нем необычного? Взгляните на кузов – он удлинен на пятьдесят сантиметров.  Сам механизм переделки не раскрывается, но скорее всего, речь идет об обычном «распиле» с дальнейшей установкой специальной вставки. Заглянем внутрь – здесь мы имеем полностью переработанный салон: установлены перегородка между водительским и пассажирскими отсеками, кресла от BMW 7-Series с электрорегулировками, памятью, вентиляцией и подогревом.

Из дополнительно оборудования можно отметить  отдельную мультимедийную систему с поддержкой всех современных протоколов. Помимо этого, в оснащение лимузина включили электрошторки всех окон, розетку на 220 вольт, раскладные столики и подставки для ног.

Важно – увеличение размеров потребовало доработки подвески. На внедорожник установили новые амортизаторы. В движение доработанный LX приводится 5,7-литровым бензиновым мотором мощностью 367 лошадиных сил.

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