Новый Lexus LX представлен официально

Мировая премьера нового Lexus LX состоялась в России 13 октября 2021 года в 19:30 (по московскому времени).

Общая концепция дизайна нового Lexus LX направлена на создание образа, сочетающего изысканность с мощным и внушительным внешним видом, подобающим флагманскому внедорожнику. В основе интерьерной стилистике Tazuna лежит идея неразрывной связи между водителем и автомобилем. Дисплей и другие переключатели расположены так, чтобы человек не менял положение тела, даже на неровной дороге. На приборной панели установлены два дисплея. Верхняя часть диагональю 12,3 дюйма отображает элементы управления навигацией и общие настройки автомобиля. Экран также служит в качестве монитора для контроля местности во время движения по бездорожью. На нижнем 7-дюймовом сенсорном дисплее отображается экран климат-контроля, а ещё он используется для отображения статуса выбора режимов движения и прочих функций внедорожника.

Что касается силовых установок, то в модели Lexus LX 600 установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Максимальная мощность составляет 400 л. с. (305 кВт), а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Модель Lexus LX 500d оснащена 3,3-литровым дизельным двигателем V6 с двойным турбонаддувом - мощность 300 л. с. (220 кВт), а максимальный крутящий момент составляет 700 Нм. Оба силовых агрегата оснащены 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отметим, что новый Lexus LX обзавелся подвеской AHC, которая позволяет регулировать дорожный просвет в зависимости от условий вождения.

Отметим, что с момента своего запуска в 1996 году Lexus LX был положительно принят во всем мире. Продажи Lexus LX уже перешагнули отметку в 500 000 единиц на более чем 50 рынках по всему миру. Из них свыше 51 000 были проданы в России. «Я невероятно рад, что мировая премьера нового Lexus LX состоялась — настоящего флагмана, обладающего эталонной надёжностью и комфортом. В этом внедорожнике воплощены все без исключения новейшие технологии. Я уверен, что новое поколение покорит сердца российских клиентов», — отметил Виктор Каюрин, глава Lexus в России.