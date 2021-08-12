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12 авг 2021

Lexus LX превратили в кабриолет

Lexus LX превратили в кабриолет

ОАЭ – родина многих уникальных автомобилей. Местные шейхи очень любят заниматься тюнингом своих железных коней, в результате чего мы имеем возможность наблюдать за роскошными седанами, которые отделаны золотом или же пикапами, где в кузовах устанавливаются джакузи…

Наш сегодняшний автомобиль скорее принадлежит к стану практичного тюнинга. Дело в том, что в арабских странах очень популярна соколиная охота. Специализированных машин под это дело никто не делает, так что шейхи выкручиваются сами - дорабатывают обычные внедорожники, превращая их в некоторое подобие кабриолетов.

В нашем случае за основу был взят роскошный Lexus LX. Автомобилю спилили крышу, установили мощную дугу безопасности  и доработали передний бампер (ради увеличения угла въезда). При этом штатную силовую установку оставили  без изменений.  Правда, создатели говорят, что машина стала быстрее из-за уменьшения веса.

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