Lexus LX превратили в кабриолет

ОАЭ – родина многих уникальных автомобилей. Местные шейхи очень любят заниматься тюнингом своих железных коней, в результате чего мы имеем возможность наблюдать за роскошными седанами, которые отделаны золотом или же пикапами, где в кузовах устанавливаются джакузи…

Наш сегодняшний автомобиль скорее принадлежит к стану практичного тюнинга. Дело в том, что в арабских странах очень популярна соколиная охота. Специализированных машин под это дело никто не делает, так что шейхи выкручиваются сами - дорабатывают обычные внедорожники, превращая их в некоторое подобие кабриолетов.

В нашем случае за основу был взят роскошный Lexus LX. Автомобилю спилили крышу, установили мощную дугу безопасности и доработали передний бампер (ради увеличения угла въезда). При этом штатную силовую установку оставили без изменений. Правда, создатели говорят, что машина стала быстрее из-за уменьшения веса.