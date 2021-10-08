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8 окт 2021

Анонсирована премьера нового Lexus LX

Анонсирована премьера нового Lexus LX
Автор фото: фирма-производитель

Lexus рассекретил дату премьеры флагманского внедорожника LX нового поколения, и опубликовала первое изображение автомобиля

Разумеется, так исторически сложилось, что Lexus LX всегда являлся и является  более роскошной версией  Toyota Land Cruiser. Новое поколение внедорожника будет продолжать эту традицию. Автомобиль построен на платформе GA-F, которую также использует новый Land Cruiser 300. На тизере показана машина с индексом LX600 и по предварительным данным  такую модификацию оборудуют 3.5 литровым мотором V6. К сожалению, мы не знаем, будут ли у кроссовера альтернативные силовые установки. В предыдущем поколении автомобиль полностью разделял агрегаты с Land Cruiser, а значит с высокой долей вероятности эта практика продолжится и сейчас. Соответственно Lexus LX может и получить дизельный 300-сильный мотор, который дебютировал на новом Toyota Land Cruiser 300.

А теперь переходим к самой премьере – она состоится уже тринадцатого числа. Интересно, что Россия стала одной из трех стран, где машину покажут раньше остальных.  Две другие страны – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

При написании новости использовалась информация:
Lexus

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