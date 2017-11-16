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16 ноя 2017

Lexus назвал дату премьеры семиместного кроссовера RX

Lexus назвал дату премьеры семиместного кроссовера RX
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus представит на мотор-шоу в Лос-Анджелесе семиместный вариант кроссвера RX, который получит приставку L в названии. Премьеры состоится 29 ноября, на выставке покажут версию RX350 L. Позднее в гамме появится и удлиненная версия гибридного варианта RX450h L.

Пока Lexus ограничился лишь тизером с шильдиком модели (на фото). По данным японских СМИ, в Lexus пошли нетрадиционным путем: колесная база останется прежней, а чтобы разместить третий ряд сидений у кроссовера увеличат задний свес и отодвинут назад багажную дверь. При этом, обзорность с третьего ряда будет не ахти: примерно на уровне глаз пассажиров будут находиться задние стойки. Официально известно лишь о том, что в Lexus не собираются кардинально менять облик автомобиля, так как «потратили слишком много усилий на разработку дизайна».

Производство трехрядного Lexus RX начнется практически сразу после премьеры. Машина в начале поступит в продажу в США, а до остального мира доберется лишь в следующем году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Lexus

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