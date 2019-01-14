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14 янв 2019

Lexus LC500 лишится крыши

Lexus LC500 лишится крыши
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Детройте Lexus продемонстрирует «открытую» версию своего спортивного купе, тизерные изображения которого распространяются уже сейчас

С точки зрения дизайна автомобиль не изменился, ему лишь деликатно «срезали» крышу, а в остальном облик модели повторяет обычное купе LC500.  Кстати, создатели позиционируют новинку как воплощение «ультимативной красоты».  Стоит отметить, что на автосалоне будет показан шоу-кар, а серийную версию представят гораздо позже.

Возможно, по этой причине, производитель решил не раскрывать подробности технического оснащения модели.  С большой долей вероятности Lexus LC Convertible получит силовую установку аналогичную той, которая устанавливается на обычном купе. Напомним, что LC 500 оснащается пятилитровым атмосферным двигателем V8, отдача которого составляет 477 лошадиных сил. В паре с ним «трудится» 10-диапазонная АКПП.

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