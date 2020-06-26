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26 июн 2020

Lexus свернул проект суперкупе LC F

Lexus свернул проект суперкупе LC F

Японский премиум-бренд отказался от разработки суперкупе LC F, которое могло составить конкуренцию модели BMW M8. Об этом сообщает интернет-портал Carsensor

В Lexus проанализировали экономическую ситуацию, изменившуюся из-за пандемии коронавируса, подсчитали финансовые потери, а также изучили рыночные перспективы будущей новинки и сочли имиджевый спорткар LC F слишком дорогим и нецелесообразным.

Планы бросить перчатку лучшим европейским гран-турерам японская компания вынашивала давно: впервые прототип суперкупе был сфотографировал ещё два года назад. LC F должен был предложить покупателям не только комфорт, но и выдающиеся динамические характеристики, став быстрейшей моделью Lexus в истории.

К сожалению, планам сбыться не суждено. Однако, есть и хорошие новости. Компания не планирует сворачивать разработку нового двигателя V8 объёмом 4,0 литра с двумя турбонагнетателями, поскольку его намечалось ставить не только на самую мощную версию LC, но и на другие модели Lexus и Toyota. Когда появится этот мотор, пока не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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