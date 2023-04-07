Представлен обновленный Lexus LC

Компания Lexus обновила купе и кабриолет LC. Спорткару расширили варианты окраски кузова и отделки салона. Поработали и с технической составляющей

Давайте с последнего пункта и начнем. Итак, здесь были перекалиброваны амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Кроме того, у купе и кабриолета с «атмосферником» V8 5.0 появился «экспертный» ездовой режим, который полностью отключает трекшн-контроль.

Что касается дизайна, то машину стали красить в новые цвета – «Синий Heat Blue Contrast Layering» и серый «Sonic Copper». Изменились и боковые зеркала – им добавили аэродинамики, а заодно установили в корпуса камеры кругового обзора.