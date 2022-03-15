Lexus готовится представить заряженный LC, который сравнивают с вулканом

Японская марка приготовила для Европы «вулканический» LC. Спецверсия Hokkaido Edition посвящена одноимённому острову. Продажи будут запущены уже до конца весны

Чем новинка будет отличаться от стандартного спорткара? Внешне – лишь черной решеткой радиатора и тонированными задними фонарями. Отдельного внимания заслуживает спойлер, конструкция которого была разработана совместными усилиями с японским пилотом Йошихидой Муроей, известного по своим победам в соревнованиях Red Bull. В интерьере уникальных элементов побольше - весь салон здесь отделан черно-красной кожей, причем яркие оттенки сосредоточены вокруг водительского места.

Силовая установка здесь осталась стандартной. У клиентов есть выбор между 500-сильным V8 или 359-сильным V6, который работает в паре с электрическим двигателем. В первом случае максимальная скорость составляет 270 километров в час, а во втором – 250 километров в час.