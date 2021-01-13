Представлен ультра-черный Lexus LC500

Японский бренд представил очередную специальную версию легендарного спорткара. Любопытно, но здесь есть кое-что интересное кроме стиля

Но начнем именно с него. Все сто экземпляров, а тираж серии именно таков, будут носить уникальный черный колер с названием «Черный обсидиан». К слову, черный цвет здесь доминирует как снаружи, так и внутри. В интерьере – царство углепластика и кожаной отделки. Стоит отметить, что карбон активно применен и в экстерьере. Так, например, из него выполнена крыша и спойлер. Анти-крыло здесь имеет закругленную форму, что, по словам инженеров марки, должно улучшить аэродинамику.

В технической части откровений нет – стандартный V8 c мощностью в 470 лошадиных сил. Тандем с ним составляет 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Впрочем, когда смотришь на четыре секунды разгона до сотни, то понимаешь, что менять здесь, в принципе, ничего и не требуется.