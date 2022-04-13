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13 апр 2022

Найден самый уродливый Lexus LC500

Найден самый уродливый Lexus LC500

Этот японский спорткар называют одним из самых красивых спорткаров 21 века, впрочем любой шедевр можно легко испортить безвкусным тюнингом

Начнем немного издалека, вы наверняка помните типичных отечественных стритрейсеров, которые обвешивали свои  "Жигули" антикрыльями, брызговиками Sparco и различными дурацкими наклейками.  Выглядело все это несколько аляповато, если не сказать уродливо.

Удивительно, но дело горе-тюнеров живет и процветает даже сегодня, причем это явление можно встретить по всему миру, даже в Америке, где со вкусом у мастеров было всегда все в порядке.. Недавно пользователи одной известной соцсети выложили фотографии одного Lexus LC500, который был сфотографирован в Нью-Йорке.  Нет, к машине претензий нет никаких, но к ее владельцу - предостаточно.

Зачем, спрашивается, ставить на крышку багажника спойлер, который не подходит машине по стилю, да еще и монтировать его задом наперед? Зачем лепить на бампер глупые наклейки в виде силуэтов девиц легкого поведения, которые уместнее бы смотрелись на бампере какого-нибудь грузовика. В итоге машина выглядит, как Мона Лиза, которой хулиганы пририсовали чужеродные усики. Одним словом -  есть подозрение на дурновкусие. А что вы думаете об этом, дорогие читатели Motorpage?
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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