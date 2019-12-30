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30 дек 2019

Китайцы оштрафовали Lexus за цены

Китайцы оштрафовали Lexus за цены

Антимонопольное бюро Государственной администрации по регулированию рынка КНР выписало штраф китайскому офису Lexus за нарушения в ценовой политике

Китайский регулятор рынка оштрафовал японский концерн Toyota на 87,6 миллионов юаней, или 12,5 миллионов долларов по нынешнему курсу, за нарушение антимонопольного законодательства. Чиновники из Государственной администрации по регулированию рынка КНР в результате проведённого расследования выявили, что Lexus установил для официальных дилеров марки в восточной провинции Цзянсу минимальный уровень цен для новых и подержанных автомобилей, а также зафиксировал цены на фирменные аксессуары. 

Такое решение руководства китайского офиса, считают в антимонопольном бюро, не только связало руки дилерам «Лексуса», но и всерьёз ущемило права потребителей. В свою очередь, представитель концерна Toyota сообщил агентству Reuters, что японский автопроизводитель уважает решение китайских властей и не будет возражать с наказанием. 

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