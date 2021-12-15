Lexus готовит преемника модели LFA

Глава Toyota Motor Corporation Акио Тоёда презентовал экологическую стратегию компании и обрисовал план выпуска 30 новых электрокаров. Среди них оказался и преемник модели LFA

Стоит отметить, что LFA в свое время был самым мощным серийным Lexus. Под его капотом располагался технологичный мотор V10 с мощностью в 571 лошадиную силу. До сотни автомобиль разгонялся за 3.6 секунды. Модель, пожалуй, можно назвать штучной, так как общий ее тираж не превысил и пятисот экземпляров.

Что касается электрического преемника, то его сделают таким же мощным. Производитель заявляет 600-сильный электрический двигатель, систему полного привода и солидный запас хода в семьсот и более километров. Дата премьеры автомобиля не раскрывается, однако, что-то нам подсказывает – ждать придется долго, если учесть, что даже концепт на данный момент существует в виде компьютерной модели.