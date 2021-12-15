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15 дек 2021

Lexus готовит преемника модели LFA

Lexus готовит преемника модели LFA
Автор фото: фирма-производитель

Глава Toyota Motor Corporation Акио Тоёда презентовал экологическую стратегию компании и обрисовал план выпуска 30 новых электрокаров. Среди них оказался и преемник модели LFA

Стоит отметить, что LFA в свое время был самым мощным серийным Lexus. Под его капотом располагался технологичный мотор V10 с мощностью в 571 лошадиную силу. До сотни автомобиль разгонялся за 3.6 секунды.  Модель, пожалуй, можно назвать штучной, так как общий ее тираж не превысил и пятисот экземпляров.

Что касается электрического преемника, то его сделают таким же мощным. Производитель заявляет 600-сильный электрический двигатель, систему полного привода и солидный запас хода в семьсот и более километров. Дата премьеры автомобиля не раскрывается, однако, что-то нам подсказывает – ждать придется долго, если учесть, что даже концепт на данный момент существует в виде компьютерной модели.

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