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10 фев 2022

Lexus LFA получит электрического наследника

Lexus LFA получит электрического наследника
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus опубликовала в официальном твиттер-аккаунте видеоролик, в котором демонстрируется очередной электрический концепт под названием Lexus Electrified Sport.  Представители компании заявляют, что модель была разработана с применением некоего «секретного ингредиента LFA»

В свое время LFA был настоящей жемчужиной компании Lexus. Это был первый опыт компании в строительстве спорткаров, и стоит сказать, что он получился удачным.  Модель выпускалась всего два года (с 2010 по 2012). Было выпущено 500 экземпляров, что для машин подобного класса является внушительным показателем.  К тому же машина успела завоевать  и спортивную славу – в свое время LFA установил рекорд круга на трассе в Гудвуде, обойдя Nissan GT-R на целых три секунды. Нюрбургринг также был покорен японским спорткаром –  на 2011 год LFA был быстрейшим. Интересно, что Lexus LFA является одной из самых любимых машин Джереми Кларксона.

Вернемся к электрическому концепту. Что в компании подразумевают под «секретным ингредиентом» - неизвестно, но дизайн явно отсылает нас к LFA – вытянутый капот,  короткий задний свес – это ключевые штрихи. К сожалению,  технические характеристики концепта не раскрываются, однако, наши коллеги из Carcoops сообщают, что новинка оснащена 700-сильной силовой установкой, благодаря которой спорткар может разогнаться до сотни за две секунды, а его максимальная скорость составляет  350 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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