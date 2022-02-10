Lexus LFA получит электрического наследника

Компания Lexus опубликовала в официальном твиттер-аккаунте видеоролик, в котором демонстрируется очередной электрический концепт под названием Lexus Electrified Sport. Представители компании заявляют, что модель была разработана с применением некоего «секретного ингредиента LFA»

В свое время LFA был настоящей жемчужиной компании Lexus. Это был первый опыт компании в строительстве спорткаров, и стоит сказать, что он получился удачным. Модель выпускалась всего два года (с 2010 по 2012). Было выпущено 500 экземпляров, что для машин подобного класса является внушительным показателем. К тому же машина успела завоевать и спортивную славу – в свое время LFA установил рекорд круга на трассе в Гудвуде, обойдя Nissan GT-R на целых три секунды. Нюрбургринг также был покорен японским спорткаром – на 2011 год LFA был быстрейшим. Интересно, что Lexus LFA является одной из самых любимых машин Джереми Кларксона.

Вернемся к электрическому концепту. Что в компании подразумевают под «секретным ингредиентом» - неизвестно, но дизайн явно отсылает нас к LFA – вытянутый капот, короткий задний свес – это ключевые штрихи. К сожалению, технические характеристики концепта не раскрываются, однако, наши коллеги из Carcoops сообщают, что новинка оснащена 700-сильной силовой установкой, благодаря которой спорткар может разогнаться до сотни за две секунды, а его максимальная скорость составляет 350 километров в час.