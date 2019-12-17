Lexus отказывается от атмосферных моторов

Lexus подтвердил разработку нового двигателя V8 с двойным наддувом, который будет предназначен для спортивных и флагманских моделей японского бренда

Японский производитель разрабатывает новый двигатель V8 с двойным наддувом, который заменит нынешнюю пятилитровую атмосферную «восьмерку». Это следует из заявления автоспортивной команды «Тойоты» Gazoo Racing, которая подтвердила свое участие в следующем суточном марафоне «24 часа Нюрбургринга» с купе Lexus LC. «В 2020 г. команда использует в гонке ряд новых технологий, в том числе совершенно новый твин-турбо V8, предназначенный для будущих дорожных автомобилей, включая спортивные модели», — отмечено в сообщении.

Какой-либо конкретики на данный момент нет, однако, есть предположение, что двигатель, рабочим объемом четыре литра, будет выдавать около 600 лошадиных сил. Турбомотор придет на смену пятилитровому безнаддувному агрегату, выдающему 477 лошадиных сил.