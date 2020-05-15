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15 май 2020

Lexus представляет электромобиль будущего

Lexus представляет электромобиль будущего
Автор фото: фирма-производитель

Такаси Ватанабэ, главный инженер проекта Lexus Electrified, рассказал в интервью о том, как бренд представляет премиальный электромобиль будущего

Lexus всегда стремится к тому, чтобы клиенты испытали уникальный опыт владения автомобилем. Недавно бренд представил свое видение электромобилей будущего в рамках программы Lexus Electrified, воплотившееся в концепте Lexus LF-30, а первым электромобилем данной стратегии стал электромобиль Lexus UX 300e. Концепция программы состоит в том, чтобы значительно повысить показатели эффективности шасси, улучшить системы управления таким образом, чтобы водитель мог испытать уникальные эмоции от вождения в условиях, когда системы автономного вождения войдут в повседневную жизнь.

В основе Lexus Electrified применён подход, разработанный ранее для гибридных моделей бренда. Его суть состоит в контроле системы распределения тяги. Lexus первым в мире представил полную линейку премиальных гибридных автомобилей и уже много лет разрабатывает базовые технологии для электромобилей. Отдельное место в истории занимает представленный в 2004 году RX 400h. Он стал первым в истории бренда и в мире гибридным полноприводным автомобилем премиум-класса. Уже в 2006 году на RX 400h приходилась четверть от всех продаж Lexus RX. Сегодня Lexus предлагает широкую линейку автомобилей премиум-класса c гибридной силовой установкой. В России представлены три модели с гибридным приводом: премиальный компактный кроссовер Lexus UX 250h AWD, премиальный городской кроссовер Lexus NX 300h AWD и премиальный кроссовер Lexus RX 450h AWD.

При написании новости использовалась информация:
Lexus

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