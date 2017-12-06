Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2017

Lexus в январе покажет предтечу флагманского внедорожника

Lexus в январе покажет предтечу флагманского внедорожника
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus анонсировала новый концепт, который она привезет на автосалон в Детройт. Концепт получил имя LF-1 Limitless. Никаких подробностей Lexus о нем не сообщил, ограничившись фразой о том, что это будет «флагманский внедорожник, устанавливающий новый уровень роскоши».

Концепт готовит калифорнийская дизайн-студия Lexus. На единственном тизере виден разделенный на две части задний спойлер, панорамная крыша, а также часть интерьера с раздельными экранами развлекательной системы для задних пассажиров.

Флагманским внедорожником Lexus на протяжении последних 20 лет является рамный LX, который представляет собой более богато оснащенную Toyota Land Cruiser с мощным двигателем. Возможно, через несколько лет внедорожник сменит большой роскошный кроссовер, который будет бесполезен на бездорожье, но будет еще более дорого оснащен. Просто потому что нынешние покупатели Lexus не понимают зачем им рамный внедорожник, цена на который в США вплотную приближается к 100 тысячам долларов.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Lexus

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LS

Lexus назвал рублевые цены на флагманский LS

04 декабря 2017
Lexus LX570

У Lexus LX570 убрали багажные сиденья

01 декабря 2017
Lexus RX L

Lexus представил 7-местный вариант кроссовера RX

30 ноября 2017
Lexus RX350 L

Lexus назвал дату премьеры семиместного кроссовера RX

16 ноября 2017
Lexus NX 2017

Lexus привез в Россию обновленный NX

02 ноября 2017
Lexus LS+

Lexus LS получил версию с автопилотом

25 октября 2017

 Новости Lexus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sw cross и lada vesta sw 2017 плавник над водой Тест драйв
05 декабря 2017

Lada Vesta
"Плавник над водой"
Audi A4 allroad quattro - audi a4 allroad quattro 2016 незаметная премьера
Тест драйв
01 декабря 2017

Audi A4 allroad quattro
"Незаметная премьера"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"
Nissan Juke - nissan juke 2017 маленький защитник
Тест драйв
27 ноября 2017

Nissan Juke
"Маленький защитник"

Написано новостей:

2 0 2 8 2