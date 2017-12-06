Компания Lexus анонсировала новый концепт, который она привезет на автосалон в Детройт. Концепт получил имя LF-1 Limitless. Никаких подробностей Lexus о нем не сообщил, ограничившись фразой о том, что это будет «флагманский внедорожник, устанавливающий новый уровень роскоши».

Концепт готовит калифорнийская дизайн-студия Lexus. На единственном тизере виден разделенный на две части задний спойлер, панорамная крыша, а также часть интерьера с раздельными экранами развлекательной системы для задних пассажиров.

Флагманским внедорожником Lexus на протяжении последних 20 лет является рамный LX, который представляет собой более богато оснащенную Toyota Land Cruiser с мощным двигателем. Возможно, через несколько лет внедорожник сменит большой роскошный кроссовер, который будет бесполезен на бездорожье, но будет еще более дорого оснащен. Просто потому что нынешние покупатели Lexus не понимают зачем им рамный внедорожник, цена на который в США вплотную приближается к 100 тысячам долларов.

