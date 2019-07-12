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12 июл 2019

Lexus выведет беспилотники на общественные дороги в Бельгии

Lexus выведет беспилотники на общественные дороги в Бельгии
Автор фото: фирма-производитель

Японский производитель в ближайшее время начнет испытания беспилотных автомобилей в Бельгии на дорогах общего пользования. Машины с системами автоматического управления начнут тестировать в центре Брюсселя

Беспилотники, построенные на базе флагманского седана Lexus LS, оснащены лазерными дальномерами LIDAR, комплексом сенсоров и камер, а также высокоточной системой определения местонахождения. При этом во время испытаний, которые продлятся 13 месяцев, за рулем автомобилей будут сидеть операторы, готовые в любой момент взять управление на себя.

Стоит отметить, что свои первые беспилотные автомобили Lexus на базе флагманского седана были представлены еще в начале этого года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. На автомобиле, названном P4, продемонстрировали две технологии под названием Guardian и Chauffeur. Первый режим задействует комплекс вспомогательных систем полуавтоматического управления. Второй же предполагает полностью автоматическое управление без помощи водителя. Состав оборудования включает в себя лазерный дальномер LIDAR с восемью сенсорными головками, две дополнительных камеры, а также комплекс новых датчиков.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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