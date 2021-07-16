Lexus займется продажей сертифицированных машин с пробегом

Lexus представляет Lexus Select — обновлённую программу реализации сертифицированных автомобилей с пробегом от официальных дилерских центров бренда.

Программа сертификации распространяется на модели не старше 6 лет и с пробегом не более 130 000 километров, импортированные в РФ только официальным дистрибьютором Lexus.

Все модели проходят комплексную проверку по 136 пунктам, в продажу поступают только те, у которых не подвергались ремонту несущие элементы каркаса кузова и не было нарушений геометрии. Перед продажей специалисты бренда проводят базовое обслуживание и высококачественную чистку внутри и снаружи по особой японской технологии. Владельцам сертифицированных автомобилей по программе Lexus Select предоставляется постгарантийная поддержка до 2 лет.