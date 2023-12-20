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20 дек 2023

Линейка Lexus RZ пополнилась версией “попроще”

Линейка Lexus RZ пополнилась версией “попроще”
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus выводит на рынок базовую версию электрического кроссовера RZ. Цены на одномоторный RZ 300e начинаются от 55 150 долларов (примерно 4 970 000 рублей)

RZ 300e оснащается одним электромотором мощностью 201 л.с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 72,8 кВт*ч. Запас хода - 428 км. Привод соответственно передний. Напомним, что полноприводная модификация RZ 450e, которая стоит на 4 700 долларов дороже, оснащается дополнительным электромотором на 107 л.с. Суммарная мощность - 308 л.с. У него та же батарея, но запас хода значительно меньше - 315 км. На самом деле, маленький запас хода - это фактически единственное, за что ругают полноприводный кроссовер. Переднеприводная модификация должна будет исправить данную ситуацию.

Разница в цене обоснована в большей степени силовой установкой. Как и полноприводная версия, RZ 300e представлен в двух комплектациях: Premium и Luxury. Единственное, в базе теперь кроссовер предложен с 18-дюймовыми колесными дисками, когда 20-дюймовые доступны в виде опции. Вместе с выходом базовой версии для моделей RZ теперь доступна новая атмосферная подсветка с рисунком, выводимым на дверные карты, а также цвет кузова Cooper Crest. Отмечается, что улучшены вспомогательные ассистенты и адаптивный круиз-контроль.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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