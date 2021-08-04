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4 авг 2021

Названа дата дебюта новых Lexus GX и LX

Названа дата дебюта новых Lexus GX и LX
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн планирует в течение ближайших лет крупное обновление модельного ряда премиальной марки Lexus

На данный момент мы обладаем информацией о трех моделях. Первая – это кроссовер RX. Его модернизация произойдет в 2022 году. С обновлением автомобиль получит новую гибридную силовую установку и модернизированные системы безопасности.  В этом же году на конвейер встанет и новое поколение самого крупного внедорожника марки – LX. Понять, что именно обновится в автомобиле, достаточно просто. LX – это собрат Toyota Land Cruiser, а значит все агрегаты будут позаимствованы у новой «трехсотки».

В 2024 же году дебютирует новенький Lexus GX. По примеру старшего собрата он перейдет на платформу TNGA-F, которая лежит в основе Land Cruiser 300. Из этой информации можно сделать вывод, что и следующий Land Cruiser Prado тоже построят на основе TNGA-F.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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