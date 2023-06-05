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5 июн 2023

Представлен Lexus LBX

Представлен Lexus LBX
Автор фото: фирма-производитель

Японская премиальная марка показала свою самую компактную модель – кроссовер LBX. Модель предназначается, в первую очередь, для европейского рынка

Фактически, перед нами Toyota Yaris Cross с новым кузовом, правда, это заявление правдиво лишь частично, так как платформу TNGA-B модернизировали. Конкретики никто не приводит, но согласно инсайдерской информации была немного увеличена колесная база, а также установлены новые электромоторы  большей мощности (в составе гибридных силовых установок). К слову, технические характеристики автомобиля, по-прежнему, неизвестны.

Если говорить о внешности, то кроссовер выделяется фирменной решёткой радиатора, которая выполнена безрамочной, массивными бамперами и оригинальной оптикой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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