Представлен Lexus LBX

Японская премиальная марка показала свою самую компактную модель – кроссовер LBX. Модель предназначается, в первую очередь, для европейского рынка

Фактически, перед нами Toyota Yaris Cross с новым кузовом, правда, это заявление правдиво лишь частично, так как платформу TNGA-B модернизировали. Конкретики никто не приводит, но согласно инсайдерской информации была немного увеличена колесная база, а также установлены новые электромоторы большей мощности (в составе гибридных силовых установок). К слову, технические характеристики автомобиля, по-прежнему, неизвестны.

Если говорить о внешности, то кроссовер выделяется фирменной решёткой радиатора, которая выполнена безрамочной, массивными бамперами и оригинальной оптикой.