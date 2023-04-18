Представлен Lexus LM

На автосалоне в Шанхае компания Lexus представила роскошный минивэн LM второго поколения. В отличие от предшественника, который был доступен официально только в Китае и тихоокеанском регионе, новинка стала глобальной моделью, то есть продажи будут осуществляться по всему миру

Фактически, Lexus LM это люкс-версия Toyota Alphard. Наиболее заметные отличия прослеживаются в интерьерах – у Lexus есть версия с четырьмя местами в салоне, перегородкой с интегрированным монитором диагональю 48 дюймов, креслами с выдвижной оттоманкой и функцией массажа, холодильником, а также массивным подлокотником с панелью управления.

Что касается двигателей, то LM приводится в движение гибридной силовой установкой, на основе 2.5-литрового «атмосферника». Мощность – 250 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 10-ступенчатый автомат.